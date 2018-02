Coutinho shënon golin e parë te Barcelona

Coutinho ka arritur të shënojë golin e tij të parë te Barcelona që nga transferimi nga Liverpooli në afatin kalimtar të janarit.

Ai shënoi në gjysmëfinale të Kupës së Mbretit kundër Valencias, për t’i dhënë epërsinë Barcelonës në minutën e 49, transmeton Koha.net.

Për të asistoi ish-sulmuesi i Liverpoolit, Luis Suarez.

Good finish from Coutinho for his first Barcelona goal, brilliantly set up by Suarez. pic.twitter.com/unPlrMf7vO