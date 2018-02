Chelsea i beson Contes

Chelsea tani për tani i ka dhënë përkrahje menaxherit Antonio Conte dhe nuk ka kërkuar kandidat të mundshëm për zëvendësimin e tij.

Sky Sports raporton se pronari i klubit, Roman Abramovich është kundër punësimit të një trajneri për një kohë të shkurt shkaku i orarit të ngjeshur gjatë javëve në vazhdim.

Londinezët do të përballen me dy klubet nga Manchesteri në Premier Ligë, derisa në Ligën e Kampionëve do të përballen me Barcelonën.

Contes i është dhënë kohë që të kthejë formën dhe raportimet se Chelsea ka kontaktuar Carlo Ancelottin e Luis Enriquen janë të pasakta.