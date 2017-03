Rossi parashikon spektakël për Botërorin, thotë se 8 pilotë në luftë për titull

Vetëm pak ditë përpara startit të kampionatit Botëror të Moto GP, që do të nisë këtë fundjavë me Çmimin e Madh të Katarit, Valentino Rossi parashikon një sezon spektakolar në të cilin do të garojnë për titull shumë pilotë.

Në konferencën e parë për shtyp të këtij sezoni ku përkrah njëri-tjetrit ishin rreshtuar disa nga pilotët më të rëndësishëm të këtij sporti, “Doktori” foli me superlativa për sezonin e ri që pritet të fillojë në pistën e Losail në Katar.

“Niveli i treguar në teste ka qenë shumë i lartë. Këtë vit janë 7 apo 8 pilotë që mund të fitojnë Botërorin e Moto GP dhe ne të Yamahas nuk na mbetet gjë tjetër veçse të jemi në atë grup”, deklaroi Rossi.

Për Jorge Lorenzon, 2017-ta vjen me një aventurë të re. Në Katar, spanjolli do të pilotojë për herë të parë një motor Ducati në klasin mbretëror.

Pasi fitoi 3 Botërorë të Moto GP me Yamahan, Lorenzo do të debutojë me Ducatin.

“Po pres me padurim për të nisur gjithçka me skuadrën time të re. Në Katar përshtypjet e para për motorin ishin shokuese por kemi ardhur në rritje me kalimin e javëve dhe jam optimist se do ta nisim mirë sezonin”, theksoi Jorge Lorenzo.

Në konferencën për shtyp nuk mund të mungonte kampioni në fuqi i Botës, Marc Marquez, i cili ka vuajtur jo pak në testet parasezonale, transmeton Supersport.

“Ka qenë si gjithmonë një dimër i gjatë, por tashmë shpresojmë për një fillim të ri. Ndihem mirë me motorin dhe kam besim se do të kemi një fundjavë pozitive në Losail”, shtoi Marc Marquez.