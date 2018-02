Thaçi ia dorëzon flamurin Albin Tahirit, beson në përfaqësim dinjitoz

Presidenti i vendit, Hashim Thaçi të hënën ia ka dorëzuar flamurin e Albinit Tahirit, i cili do të përfaqësojë Kosovënë në Lojërat Dimërore PyeongChang 2018.

Kosova për herë të parë do të jetë pjesë e një nga ngjarjet më të mëdha në botën e sportit.

I pari i vendit tonë, sot ka pritur në takim delegacionin që do të udhëtojë për Korenë e Jugut, atje ku nga 9 shkurti e deri më 15 shkurt, do sportistët më të mirë në planet do të tregojnë shkathtësitë e tyrë në disiplina të ndryshme në PyeongChang2018, transmeton KosovaPress.

Thaçi e vlerësoi moment të veçantë dhe historik pjesëmarrjen e Kosovës në PyeongChang2018. Ai është i bindur se skitari Albin Tahiri do të përfaqësojë denjësisht vendin tonë në Korenë e Jugut, raporton KosovaPress.

“Është sot një moment i veçantë i Kosovës, sepse pres delegacionin, sportistët, kryetarin, të cilët marrin pjesë në garat olimpike dimërore për herë të parë në historinë e Kosovës. Edhe për mua si president i shtetit, për vendin dhe shoqërinë kosovare, është lajm edhe për gjithë botën pjesëmarrja e Kosovës për herë të parë në garat olimpike dimërore. Shpresoj se nuk do të jetë lajm vetëm pjesëmarrja, por do të kemi lajm të fuqishëm edhe fitimin e ndonjë medalje. Kemi besim të plotë në përkushtimin të aktiviteteve dhe talentin e Albinit, i cili do të na bën të ndihemi krenar të gjithëve si Majlinda dhe tash Albini, kështu që të gjithë jemi të përkushtuar dhe mbështetje të fuqishme për Albinin dhe suksesin e tij”, ka thënë Thaçi.

Ai ka shtuar se ky është një moment i veçantë, sepse sipas Thaçit, e terë kjo histori po ndodhe në 10 vjetorin e pavarësisë së Kosovës, në 20 vjetorin e betejës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Prekaz dhe në 19 vjetorin e lirisë së Kosovës, pra në vitin 2018.

Ndërkaq, presidenti i Komitetit Olimpik të Kosovës (KOK), Besim Hasani pas falënderoi kreun e shtetit për mikpritje, tha se dorëzimi i flamurit të Kosovës do të ndikojnë në ngritjen e motivit të Albin Tahirit në PyeongChang. Sipas Hasanit, Albini nuk e kishte vënë asnjë herë në dyshim që të mbroj ngjyrat e shtetit të Kosovës. Ai ka falënderuar presidentin Thaçi për përkrahjen e sportit që po i bën në vazhdimësi. Hasani shpreson se Thaçi do të jetë në PyeongChang, sepse sipas tij, pjesëmarrja e kreut të shtetit në Korenë e Jugut do të ishte një imazh i mirë për shtetin tonë.

“Dorëzimi i flamurit te ekipi olimpik jam i sigurt se do të ndikoj në ngritjen e motivacionit te Albinit, i cili është përgatitur jashtëzakonisht mirë dhe asnjë dilemë nuk e ka pasur që t’i mbroj ngjyrat e Kosovës dhe më këtë rast sinqerisht dua t’ju falënderoj për mbështetjen e përhershme për sportin, delegacionin, pjesëmarrjen tuaj në Rio dhe përpjekjeve tuaja për kundër agjendës së vështirë që të jeni edhe në PyeongChang. Padyshim se pjesëmarrja e juaj në PyeongChang do të rrisë jo vetëm motivacionin e Albinit, por të gjithë delegacionin që do të jemi atje dhe e di se jam shumë i sigurt se më këtë do të ngrihet edhe imazhi i shtetit të Kosovës”, ka theksuar Hasani.

Ai është i bindur se skitari Albin Tahiri është i përgatitur maksimalisht për të përfaqësuar vendi tonë në mënyrën më të mirë të mundshme në PyeongChang2018.