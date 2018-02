Rihanna përkrah Mustafit pas fitores së Arsenalit

Loja e mirë që Arsenal sonte ka zhvilluar ia ka vlejtur, pasi për këtë klub në “Emirates Stadium” kishte ardhur një tifoze e veçantë.

Këngëtarja me famë botërore, Rihanna ka zgjedhur që pas fitores së Arsenalit 5-1 ndaj Evertonit, të jetë përkrah shqiptarit Shkodran Mustafi.

Gëzimin e fitores dhe gëzimin dhe përkrahjen nga Rihanna, Mustafi e ka ndarë në rrjetet sociale me ndjekësit e tij, transmeton kp.

“Rezultati që na duhej sot. Faleminderit që ke kryqëzuar gishtërinjtë Rihanna sepse kjo gjithmonë ka rezultuar pozitive”, ka shkruar Mustafi.

🔙🔛🔝 The result we needed today! Thanks for crossing your fingers @rihanna 👌🏽 that has always turned out really well... 😉 #Brazil2014 #workworkwork #sm20 @arsenal pic.twitter.com/EnOTEs2BhT