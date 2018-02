Sportet më trendi të vitit 2018

Në palestër, në ajër të hapur ose në ujë, aftësia për të provuar sporte efektive për shëndetin , dhe njohuritë për sportet e reja dhe trend po bëhet gjithnjë e më popullore në ditët e sotme.

Viti i ri,ajër i ri edhe në palestër, thotë studimi që e transmeton ATSH. Sezoni në të cilin janë paraqitur disiplinat e reja është zakonisht pranvera.

Muajt e parë të vitit janë tradicionalisht një moment në të cilin, dalin ide për adhuruesit e palestrës dhe njerzit që duan një trup të shëndetshëm dhe të bukur, duke përfshirë propozime të reja dhe të njohurit e vjetër që janë të vlefshëm për të provuar në palestër, jashtë apo në pishinë.

Sipas një sondazhi të kryer nga e-Bay analizuar nga blerjet më të popullarizuara të produkteve të palestër në Web, del se disa individë nuk duan të heqin dorë nga aktivitet e lidhura me tokën si: pilates dhe crossfit vazhdojnë të jenë në krye të klasifikimit si sportete më të preferuara ,siç dëshmohet nga shitja e mjetet themelore për të praktikuar këto dy disiplina.

Ja disa sugjerime për sportet me trend për 2018:

ZUMBA – Një përmirësim i Zumbës klasike, në të cilën ne thjesht nuk lëshojmë muzikën, por ne punojmë duke iu bashkuar peshës trupore, lëvizjes së muskujve, kardio në përsëritjet e sinkronizuara me muzikën. Mësimet janë me më pak të kërcitura se ato të Zumba tradicionale, dhe ata përqendrohen më shumë në forcimin e muskujve. Qëllimi është tonifikimi dhe vënia në lëvizje e të gjithë muskujve, shëndeti i mirë i zemrës, humor të mirë dhe humbje peshe.

JOGA AERIAL – Kjo është një formë e jogës që praktikohet në pezullim, varur nga shiritat dhe llojet e tjera të mbështetjeve të quajtur këmbët. Qëllimi i trajnimit është të përmirësojë elasticitetin e trupit duke neutralizuar forcën e gravitetit, duke u pezulluar në lloje të ndryshme të mbështetjes zakonisht të indeve. Në këtë mënyrë, të gjitha muskujt e angazhuar në pozicione të ndryshme joge mund të punojnë në mënyrë optimale, me avantazhe të veçanta për këmbët, krahët, belin dhe muskulaturën e shpinës.

BOOTCAMP – Kjo është metoda e re e trajnimit me intensitet të lartë, e frymëzuar nga aftësia ushtarake e ushtrisë amerikane, që duhet bërë jashtë, në grupe dhe me udhëzimin e një instruktori. Kjo metodë stërvitje ndihmon humbjen e peshës, tonifikimin dhe forcimin e gjithë trupit. Programi është i organizuar për një periudhë prej gjashtë javësh me dy ose tre seanca prej një orë secila. Ky trajnim bëhet me grupe ku ju trajnoheni të gjithë së bashku, me ushtrime individuale ose në çifte dhe me të njëjtat ushtrime pavarësisht nga niveli i secilit: do të jetë detyra e trajnerit t’i kushtojë vëmendje aftësive të ndryshme të individit.

Litari ose BATTLE ROPES – Litar bëhet protagonist i trajnimit, jo vetëm në formën e një litar kërcimi, por në versionin e një litari të gjatë si: litarë të trashë kabllo të përdorura në ushtrime për të forcuar shpatullat dhe dhe komplet pjesën e krahut , djegjen e kalorive (nga kjo pikëpamje është më efektive se vrapimi) dhe përmirëson qëndrueshmërinë duke rritur së dhe masën muskulare.

Trajnimi TRUS SUSPENSION – Evolucioni i trajnimit funksional me trx ka lindur nga eksperienca e Randy Hetrick, një ish nënshkrues i marinës amerikane. Bazohet në ushtrimet e trupit të lirë të kryera ndërsa janë të pezulluara nga dy shufra të fiksuara në tavan. Në praktikë, ngarkesa e punës përbëhet nga pesha e trupit të atletit, i cili gjithashtu përbën sasinë e punës që kërkohet nga trupi i çdo personi. Ushtrimet bazohen në forcën, balancën, fleksibilitetin dhe stabilitetin e pjesës qendrore të trupit tonë.

NË UJË – Kush në palestër preferon pishinën mund të zgjedhë midis alternativave të ndryshme argëtuese. Trajnimi në ujë është më intensiv se thatësia sepse uji ushtron rezistencë më të madhe, duke shkaktuar djegien e më shumë kalorive.

Përveç kësaj, uji bën një efekt masazhi në trup, hidraton lëkurën dhe ka një efekt drenues dhe anti-celulit. Për të trajnuar, përveç gjimnastikë klasike të ujit risia quhet Hydrobox , një përzierje e biçikletës hidro dhe ushtrimeve të lira në ujë të huazuara nga Pilates dhe joga .

Në mënyrë që të lehtësohet stresi, Hydrobox është ideal, ku ju punoni dhe goditni në ujë. Me anë të këtij ushtrimi ju do digjni deri në 400-500 kalori, dhe gjithashtu do ti bëni një të mirë përmirësimit dhe funksionimit të zemrës dhe të mushkërive, tonifikimin e muskujve të supeve dhe shpinës, gjithashtu jep efektin dhë në forcimin e muskujve të këmbëve për tu dukur bukur dhe në formë.

