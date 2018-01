Roma zyrtarizon Jonathan Silvan

Roma ka konfirmuar transferimin e mbrojtësit Jonathan Silva nga Sporting Lisbona.

Mbrojtësi i majtë është bashkuar me klubin italian në formë huazimi deri më 30 qershor 2018, me të drejtë blerje, transmeton Koha.net.

“Jam shumë i lumtur që jam bashkuar me Romën, për mua është një ndjenjë fantastike”, është shprehur ai.

OFFICIAL | ✍️ | Full-back Jonathan Silva joins AS Roma on an initial loan deal.



