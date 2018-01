WBA zyrtarizon Sturridgen

West Bromwich Albion ka zyrtarizuar transferimin e Daniel Sturridget nga Liverpooli.

Sulmuesi anglez ka kaluar në WBA në formë huazimi për pjesën e mbetur të sezonit.

Nuk është bërë e ditur nëse në marrëveshje ekziston ndonjë opsion apo obligim për blerje.

