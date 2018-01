Supergol i Suarezit ndaj Sociedadit

Luis Suarez ka realizuar supergol për Barcelonën në përballjen me Real Sociedadin në xhiron e 19-të të La Ligas.

Uruguaiani barazoi rezultatin në 2 me 2 në minutën e 50-të pas një supergoli të shënuar.

Ai u asistua nga Leo Messi.

Sociedadi udhëhoqi 2 me 1 në pjesën e parë.

GOAL ⚽️ Sheer class from @LuisSuarez9 👏 His strike has fired @FCBarcelona level... Game on! #LaLiga #RealSociedadBarca pic.twitter.com/5r1nywYUDs