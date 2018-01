Zyrtare: Klubi anglez shkarkon trajnerin

Stoke City ka shkarkuar trajnerin Mark Hughes, ka bërë të ditur klubi anglez përmes faqes zyrtare.

Ky vendim i Stoke Cityt ka ardhur pas rezultateve të dobëta të klubit në ligë, si dhe pas humbjes nga Coventry, 2-1, në FA Cup, transmeton Koha.net.

“Stoke City mund t’iu konfirmojë se kontrata e menaxherit Mark Hughes është ndërprerë me efekt të menjëhershëm”, thuhet në konfirmimin e klubit anglez.

CLUB STATEMENT: Stoke City can confirm that the contract of manager Mark Hughes has been terminated with immediate effect.#SCFC 🔴⚪️ pic.twitter.com/pSaThNUO2H