Salah shpallet më i miri në Afrikë

Ylli i Liverpoolit, Mohamed Salah ka rrëmbyer edhe një çmim personal këtë vit.

Ai ëshë shpallur lojtari më i mirë në Afrikë sot nga CAF-i, transmeton Koha.net.

Mohamed Salah is the African Player of the Year 2017 #aiteoCAFawards2017 pic.twitter.com/WswmPqcZBY