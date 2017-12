Neymari tregon se ishte vetëm 2 cm larg paralizimit

Është një nga 3 futbollistët më të fortë në planet, por vetëm 3 vjet më parë ka rrezikuar paralizën.

Neymar i është rrëfyer ish-shokut të tij të skuadrës te Barcelona, Gerard Pique, për dëmtim që ai pësoi një shpinë në verën e vitin 2014, dëmtim që vendosi edhe vazhdimin e tij në Botërorin e luajtur në Brazil, transmeton TCH.

“Mjekët në spital më thanë kemi dy lajme për ty: një të mirë dhe një të keq. Të keqin i thashë në fillim. Nuk do të vazhdosh më tej me Botërorin. Ndërsa lajmi i mirë ishte se mund të vazhdoja të ecja, pasi nëse dëmtimi do të ishte 2 cm më lart do ta kisha mbyllur karrierën si futbollist”, tregoi Neymar.