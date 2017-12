Zidane kundër Neymarit: Prish balancin e grupit

Zinedine Zidane del me një deklaratë kundërshtuese kundrejt të gjitha spekulimeve të fundit që lidhin të ardhmen e brazilianit Neymar me klubin e Realit të Madridit.

Francezi deklaron se është kundër një afrimi të tillë, pasi dëshiron që për sa kohë drejtimi i ‘Los Blancos’ të jetë nën komandën e tij, të ruajë balancat brenda grupit, transmeton Supersport.

Falë klauzolës së largimit prej 198 milionë eurosh që parashikon kontrata e sulmuesit 25-vjeçar me PSG-në, mediet kanë dalë në konkluzionin se qershori do ta shohë brazilianin me fanellën e klubit mbretëror, por mesa duket francezi dëshiron ta ruajë klimën e mirë brenda dhomave te zhveshjes dhe të mos rrezikojë të prishë hierarkinë brenda grupit të tij.

Tekniku beson se transferimi i Neymarit do të kishte një impakt shumë negative, kryesisht tek yjet e organikës së tij si Cristiano Ronaldo, Gareth Bale dhe Karim Benzema. Edhe pse Ronaldo ka një raport shumë të mirë me brazilianin, sërish indiciet nuk premtojnë se prezenca e 2 futbollistëve të këtij kalibri brenda një organike, nuk do të ketë ndikim negativ.