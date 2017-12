Westbrook shkëlqen në dramën kundër Philadelphias

Houston nuk di të ndalet, teksa këtë herë ka mposhtur San Antonio Spurs me rezultatin 124-109.

“Raketat” e Houstonit dominuan veçanërisht në pjesën e parë, të cilën e fituan me rezultatin e thellë 31-16, ndërsa humbën me 2 pikë diferencë vetëm pjesën e fundit. Edhe këtë herë shkëlqeu i zakonshmi Harden, por edhe Paul, me nga 28 pikë secili, ndërsa Houston vijon të kryesojë bindshëm Konferencën e Perëndimit.

Takim mjaft emocionues u zhvillua edhe në Denver, mes vendasve dhe New Orleans. Pelicansat dominuan vetëm pjesën e parë, ndërsa në fund të 4 periodave rezultati ishte i barabartë 104-104 dhe takimi shkoi në kohën shtesë, ku Denver i udhëhequr nga Harris fitoi 13-7 dhe të gjithë takimin 117-111. Edhe këtë herë te New Orleansi shkëlqyen Cousins me 29 pikë, Davies me 28 dhe Holiday me 25, duke qenë edhe 3 pikë-shënuesit më të mirë të takimit, por që nuk i vlejtën Pelicansave për të shmangur humbjen.

Edhe kanadezët e Torontos morën fitoren e dytë radhazi, duke u ngjitur në vendin e 3-të në Konferencën e Lindjes. Raptorsat mposhtën Brooklynin me rezultatin e thellë 120-87, duke dominuar në të gjitha periodat, të udhëhequr nga DeRozan që shënoi 31 pikë.

Indiana Pacers pësoi humbjen e dytë radhazi përballë Detroitit, që regjistroi fitoren e dytë rresht, me rezultatin 98-104. Kjo ishte një sfidë mjaft interesante, që dhuroi tablo të ndryshme, teksa pjesa e parë dhe e 3-të u dominua nga Pistonsat, ndërsa e dyta dhe e 4-ta nga Indiana.

Takimi më spektakolar i mbrëmjes u zhvillua në Philadelphia mes vendasve dhe Oklahomas, fituar nga këta të fundit me rezultatin 117-119. 4 periodat prodhuan rezultatin e barabartë 94-94, ndërsa u desh të luheshin 3 kohë shtesë, për të përcaktuar fituesin. Pikëshënuesi më i mirë i takimit ishte basketbollisti i Philadelphia 76ers, kamerunasi Embiid me 34 pikë, por lojtari më i mirë absolut ishte Westbrook i Oklahomas, me 27 pikë, 15 asistime dhe 18 kërcime.

Humbje befasuese pësuan kryesuesit e Konferencës së Lindjes, Boston Celtics, në shtëpi, përballë Utah Jazz, me rezultatin 95-107. Vendasit e nisën takimin në mënyrë të shkëlqyer, duke fituar në periodën e parë me rezultatin 26-21, por në të dytën u dorëzuan totalisht përballë dominimit të Utah, duke regjistruar rezultatin 13-25 për këta të fundit. Irving ishte edhe këtë herë më i miri i takimit me 33 pikë, 6 asistime dhe 4 kërcime, por kjo nuk i ndihmoi Celticsat të merrnin fitoren, shkruan Super Sport.

Në takimet e tjera Miami Heats mposhti Charlotte Hornets me rezultatin 104-98, Portland fitoi ndaj Orlandos 95-88, Washington Wizards iu imponua 100-91 Los Angeles Clippers dhe Chicago Bulls triumfoi me rezultatin 115-109 ndaj Milwaukeet.