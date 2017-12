Liverpooli dhe Arsenali nuk kanë siguruar më shumë se një barazim në ndeshjet e tyre kundër West Bromit, respektivisht West Hamit.

Ky është barazimi i dytë me radhë i Liverpoolit dhe Arsenalit. “Të kuqtë” javën e kaluar barazuan me Evertonin, ndërsa Arsenali barazoi me Southamptonin.

Me këto barazime Liverpooli gjendet në pozitën e pestë me 31 pikë, derisa Arsenali në të shtatën me 30 pikë.