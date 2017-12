14 vjeç profesionist

Ajo që ndodhi në triumfin ndaj Kerasan Prishtinës në IP Superligën e Kosovës në basketboll, te KB Rahoveci po e vlerësojnë si historike. Në fitoren 84:69, të dielën mbrëma në Prishtinë, te Rahoveci në minutat e fundit pati hapësirë edhe për basketbollistin Visar Ejupi.

14-vjeçari debutoi në Superligë dhe gjatë 2 minutave e 24 sekondave në parket pati një kërcim. Te Rahoveci po insistojnë se Ejupi ka shkruar historinë si lojtari më i ri që është aktivizuar në elitë, derisa në Federatën e Basketbollit të Kosovës (FBK) nuk kanë të dhëna për këtë statistikë, por besojnë në atë që pretendon Rahoveci, shkruan sot “Koha Ditore”.

“Historike. Visar Ejupi bëhet basketbollisti më i ri nga Rahoveci që në moshën 14-vjeçare, debuton në Superligë. Visari është paraqitur për disa minuta në fitoren ndaj Kerasan Prishtinës, duke bërë historinë jo vetëm për sportin e komunës sonë, por për tërë Kosovën”, thuhet ndër të tjera në postimin e KB Rahoveci në faqen zyrtare të Facebookut, të hënën.

Vetë basketbollisti i ri shfaqet tepër i emocionuar. Ai thotë se nuk ka pritur të aktivizohet me ekipin e parë gjatë këtij edicioni, pasi thjesht ka qenë i kënaqur me mundësinë që i është afruar të stërvitet.

Ejupi prej fillimit të këtij edicioni stërvitet me ekipin e parë, i cili drejtohet nga trajneri Mark Rodiqi. Basketbollisti 197-centimetra i gjatë, krahas stërvitjeve me ekipin e parë, stërvitet edhe me juniorët, kurse luan edhe për ekipet U-16 e U-18 të Rahovecit. Me basketboll ka filluar të merret para tri vjetësh... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

