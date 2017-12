Kush ishin fituesit e Topit të Artë para se të fillonte dominimi “Messi-Ronaldo”

Ishte viti 2007 kur për herë të fundit Topi i Artë nuk u fitua nga Messi dhe Cristiano Ronaldo, që prej atij viti nuk ka pasur fitues tjetër pos dyshes së Barcelonës dhe Real Madridit.

Messi e ka fituar Topin e Artë pesë herë, derisa Ronaldo me Manchester Unitedin një herë dhe tre herë tjera me Real Madridin. Dyshja është në garë për Topin e Artë që do të ndahet sot në Francë, por kandidat kryesor është portugezi që fitoi trofetë më të rëndësishëm me Realin sezonin e kaluar.

Stanley Matthews, lojtar i Blackpoolit duke pranuar çmimin në vitin 1956

Ylli i Manchester Unitedit, George Best shikon Topin e Artë në vitin 1968 Kevin Keegan fitoi Topin e Artë në vitet 1978 dhe 79 sa ishte me Hamburgun Roberto Baggio pranon çmimin në vitin 1993 George Weah fitoi Topin e Artë në vitin 1995 Zinedine Zidane i Juventusit fitoi çmimin pasi Franca mori Kupën e Botës ‘98 Hristo Stoichkov i Bullgarisë dhe Barcelonës fitoi çmimin më 1994 Shevchenko në vitin 2004 Ronaldinho me çmim në vitin 2005 Fabio Cannavaro në vitin 2006 Leite Kaka' në vitin 2007

Kjo është lista e gjithë fituesve të Topit të Artë:

1956 Stanley Matthews (Blackpool), 1957 Alfredo Di Stefano (Real Madrid), 1958 Raymond Kopa (Real Madrid), 1959 Alfredo Di Stefano (Real Madrid), 1960 Luis Suarez (Barcelona), 1961 Omar Sivori (Juventus), 1962 Josef Masopust (Dukla Prague), 1963 Lev Yashin (Dynamo Moscow), 1964 Denis Law (Manchester United), 1965 Eusebio (Benfica), 1966 Bobby Charlton (Manchester United), 1967 Florian Albert (Ferencvaros), 1968 George Best (Manchester United), 1969 Gianni Rivera (Milan), 1970 Gerd Muller (Bayern Munich), 1971 Johan Cruyff (Ajax), 1972 Franz Beckenbauer (Bayern Munich), 1973 Johan Cruyff (Barcelona), 1974 Johan Cruyff (Barcelona), 1975 Oleg Blokhin (Dynamo Kiev), 1976 Franz Beckenbauer (Bayern Munich), 1977 Allan Simonsen (Borussia Monchengladbach), 1978 Kevin Keegan (Hamburg), 1979 Kevin Keegan (Hamburg), 1980 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munich), 1981 Karl-Heinz Rummenigge (Bayern Munich), 1982 Paolo Rossi (Juventus), 1983 Michel Platini (Juventus), 1984 Michel Platini (Juventus), 1985 Michel Platini (Juventus), 1986 Igor Belanov (Dynamo Kiev), 1987 Ruud Gullit (Milan), 1988 Marco van Basten (Milan), 1989 Marco van Basten (Milan), 1990 Lothar Matthaus (Inter Milan), 1991 Jean-Pierre Papin (Marseille), 1992 Marco van Basten (Milan), 1993 Roberto Baggio (Juventus), 1994 Hristo Stoichkov (Barcelona), 1995 George Weah (Milan), 1996 Matthias Sammer (Borussia Dortmund), 1997 Ronaldo (Inter Milan), 1998 Zinedine Zidane (Juventus), 1999 Rivaldo (Barcelona), 2000 Luis Figo (Real Madrid), 2001 Michael Owen (Liverpool), 2002 Ronaldo (Real Madrid), 2003 Pavel Nedved (Juventus), 2004 Andriy Shevchenko (Milan), 2005 Ronaldinho (Barcelona), 2006 Fabio Cannavaro (Real Madrid), 2007 Kaka (Milan), 2008 Cristiano Ronaldo (Manchester United), 2009 Lionel Messi (Barcelona), 2010 Lionel Messi (Barcelona), 2011 Lionel Messi (Barcelona), 2012 Lionel Messi (Barcelona), 2013 Cristiano Ronaldo (Real Madrid), 2014 Cristiano Ronaldo (Real Madrid), 2015 Lionel Messi (Barcelona), 2016 Cristiano Ronaldo (Real Madrid).