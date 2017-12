Lazio transferon ish-mbrojtësin e Juventusit

Në afatin kalimtar të janarit që pak ditë do të hapet zyrtarisht, të gjitha klubet thuajse i kanë planifikuar lëvizjet dhe po punojnë për realizimin e tyre.

Kështu, menaxheri i Lazios, Igli Tare ka arritur të zyrtarizojë edhe afrimin e parë në klubin bardhekaltër, mbrojtësin uruguaian të Veronës, Martin Caceres.

Ky i fundit ka një kontratë që e lidh me klubin veronez deri më datën 6 janar dhe pastaj do t’i bashkohet skuadrës së Simone Inzaghit me parametra zero, transmeton TCH.

Caceres do të nënshkruajë një kontratë 6-mujore, që rinovohet automatikisht edhe për një tjetër sezon, nëse lojtari do të luajë në të paktën 50% të ndeshjeve.