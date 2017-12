Barcelona konfirmon sa do të mungojë Umtiti

Përveç barazimit me Celta Vigon, Barcelona mori edhe një lajm tjetër të keq, u lëndua qendërmbrojtësi Samuel Umtiti, transmeton Koha.net.

Përmes faqes zyrtare Barcelona ka konfirmuar se Umtiti do të jetë jashtë fushës përreth tetë javë për shkak të lëndimit të muskujve në këmbën e djathtë.

Francezi u lëndua në minutën e 70 kur po e ndjekte Iago Aspasin, i cili më pas asistoi për golin e barazimit të Celtas, 2-2.

Umtiti tani do të jetë jashtë fushës për këtë vit si dhe janarin e vitit 2018.

[INJURY NEWS] @samumtiti is out for 8 weeks. More details: https://t.co/mlXSOk4IvY pic.twitter.com/fT18f4qsvF