Celta ndal Barçën në Camp Nou

Celta Vigo ka siguuar një pikë të vlefshme në takimin ndaj Barcelonës në Camp Nou.

Mysafirët barazuan 2 me 2 me kampionin spanjoll që në fillim të takimit ishin duke pësuar me golin e Iago Aspas, derisa Lionel Messi barazoi në minutën e 22.

Luis Suarez i siguroi epërsinë e parë Barçës por Maximiliano Gomez siguroi një pikë Celtas me golin e realizuar në minutën e 70.

Me këtë barazim Barça mbetet në pozitën e parë me 36 pikë, derisa Celta në pozitën e tetë me 18 pikë.