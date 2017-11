Kompletohen skuadrat për Botërorin e klubeve

Pas triumfit të Gremios në Kupën e Botës për klube, janë kompletuar gjashtë pjesëmarrësit në edicionin e sivjetmë që mbahet në Emiratet e Bashkuara Arabe nga 6 deri më 16 dhjetor.

Real Madridi si kampion i Evropës, Gremio i Amerikës së Jugut, janë dy favoritët për ta fituar këtë trofe, por në garë do të jenë edhe kampionët e kontinenteve të tjera si Pachuca nga Amerika e Veriut, Urawa Red Diamonds nga Azia, Wydad Casablanca nga Afrika, Auckland City nga Zelanda e re dhe organizatorët e këtij turneu Al Jazira.

Reali është kampion aktual i Botës dhe mbrojtjen e titullit do ta nisë nga gjysmëfinalja ku do të presë fituesin mes Urawa Diamonds dhe njërës në mes Al Jazira dhe Auclkand City, që me sfidën mes tyre do ta hapin këtë turne.