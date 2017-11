Lineker komenton golin e bukur të Shaqirit

Ish-ylli anglez i futbollit dhe analisti Gary Lineker ka komentuar golin e Xherdan Shaqirit sot ndaj Crystal Palacet.

Shaqiri shënoi një gol “alla Messi” sot ndaj Crysatl Palacet, duke kaluar disa lojtar nga gjysma e fushës, dhe kjo nuk është hera e parë që futbollisti shqiptar shënon gola të bukur, transmeton Koha.net.

Kjo i ka rënë në sy edhe Linekerit, i cili ka thënë se golat e tij janë gjithmonë me shije.

“Kur shënon Shaqiri, golat vijnë me shije. Edhe kjo që e shënoi ndaj Palaceit nuk është përjashtim”, ka shkruar Lineker në Twitter.

When he scores Shaqiri’s goals do tend to be rather tasty. The one he just notched against Palace is no exception. In the meantime Loftus-Cheek has equalised and this game is flying up the running order.