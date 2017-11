Fondi i njëjtë i lojtarëve, “arma” e Kosovës në kualifikime

Kosova do të luajë me kundërshtarë shumë më të fortë, por do të paraqitet me përbërje thuajse të njëjtë.

Grupi i njëjtë i lojtarëve në përfaqësuese është përparësi e madhe për Kosovën, vlerëson fundori Erjon Kastrati, shkruan sot “Koha Ditore”. Kastrati ishte prej lojtarëve bartës në parakualifikime dhe pritet të jetë i tillë te Kosova edhe në ndeshjet e para kualifikuese për botërorin e vitit 2019 në basketboll.

Përfaqësuesja e Kosovës në basketboll, të hënën (sot), paradite nis përgatitjet për ndeshjet me Lituaninë e Hungarinë. Kosova me Lituaninë përballet të premten në Prishtinë, ndërsa me Hungarinë të dielën tjetër në Debrecen.

Në grupin C të raundit të parë kualifikues është edhe Polonia, me të cilën Kosova përballet vetëm vitin tjetër.

Kastrati përfaqësueses do t'iu bashkohet vetëm të martën, pasi të hënën në mbrëmje luan ndeshje kampionale me Olimpijan në Slloveni.

