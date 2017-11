Zërina, zë i basketbollit kosovar në SHBA

Kur filloi të merret me basketboll, Zërina Shatri kishte një ëndërr dhe ajo pas gati një dekade po i realizohet. Ëndrra apo realiteti është se ajo do të zhvillojë karrierën dhe studimet në SHBA.

Hapat e parë në basketboll i nisi në moshën 13-vjeçare, kurse në moshën 22-vjeçare, po rrugën për në San Antonio të SHBA-së, shkruan sot Koha Ditore.

Shatri në ditët e para të javës që po vjen do të nisë stërvitjet te ekipi i universitetit "Our Lady of Lake University (OLLU) women's basketball".

Ekipi ka dy javë që ka nisur me përgatitjet dhe po e pret Shatrin që t'i bashkohet, pasi me studime do të nisë në semestrin e janarit....(më gjerësisht lexoni sot në “E Diela me Koha Ditore”)

