Miqësoret japin shpresë për sukses të Kosovës në Ligën e Kombeve

Një fitore 2:0 ndaj Ishujve Faroe më 3 qershor të vitit 2016 në Frankfurt të Gjermanisë. Një fitore tjetër 4:3 ndaj Letonisë më 13 nëntor të vitit 2017 në Mitrovicë.

Janë këto ndeshjet e vetme miqësore që përfaqësuesja e Kosovës në futboll i ka luajtur pas pranimit në FIFA e UEFA. Kishte telashe te Kosova në këto dy miqësore, por rezultatet japin shpresë për një periudhë të suksesshme për përfaqësuesen e futbollit, shkruan Koha Ditore.

Kosova mund të luajë miqësore edhe në mars të vitit të ardhshëm, në terminin e FIFA-s për aktivitete të përfaqësueseve (19-27 mars), ndërsa më pas grumbullimin e radhës pritet ta ketë në shtator 2018, kur nis gara e re e Konfederatës Evropiane të Futbollit, Liga e Kombeve e UEFA-s.

Për Kosovën, ndeshjet në Ligën e Kombeve të UEFA-s do të dallojnë shumë prej atyre në kualifikimet për botërorin "Rusia 2018" që ishin të parat për "dardanët".

Në Ligën e Kombeve të UEFA-s, Kosova do të ketë punë me përfaqësuese të vogla evropiane, e jo me përfaqësuese të nivelit të Islandës, Kroacisë, Ukrainës, Turqisë e Finlandës, që i kishte në grup në kualifikime për botëror...(më gjerësisht lexoni sot në “E Diela me Koha Ditore”)

