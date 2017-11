Behrami, lojtari i parë te Zvicra me katër botërore

Mesfushori Valon Behrami nuk ka mundur t'i ndihmonte Përfaqësueses së Zvicrës në ndeshjet e barazhit ndaj Irlandës së Veriut për kualifikim në Botërorin "Rusia 2018", por ai është tej mase i gëzuar që ekipi arriti synimin.

Zvicra e siguroi pjesëmarrjen në botërorin e vitit të ardhshëm, pasi ishte më e mirë se Irlanda e Veriut pas dy ndeshjeve, shkruan Koha Ditore.

Në të dyja këto ndeshje Behrami ka qenë pjesë e ekipit, por nuk është aktivizuar për shkak të lëndimit. Ai është krenar që vitin tjetër do të paraqitet në botëror dhe me këtë do të bëhet lojtari i parë te Përfaqësuesja e Zvicrës me katër paraqitje në këtë ngjarje.

Behrami në vitin 2005 debutoi te Zvicra, kurse ka luajtur në botërorët "Gjermania 2006", "Afrika e Jugut 2010" dhe "Brazili 2014"...(më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

Gazetën Koha Ditore mund ta lexoni edhe online. Këtu mund të gjeni sqarimin se si mund të abonoheni.