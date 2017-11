Ventura dëshiron që Italia të kualifikohet “duke luajtur futboll”

Seleksionuesi i Italisë, Gian Piero Ventura, ka thënë se përfaqësuesja e tij do të mundohet të kualifikohet në Kupën e Botës “duke luajtur futboll”, pas një ndeshjeje të parë të tensionuar të barazhit kundër Suedisë.

Ventura, 69-vjeçar, që është seleksionuesi më i vjetër në histori të Italisë, ka thënë se do t'i duhej me muaj të dëgjonte të gjitha këshillat që ka marrë ndërsa Italia po mundohet të përmbysë disavantazhin prej 1:0 pas humbjes së pësuar të premten në ndeshjen e parë në Stockholm, shkruan Reuters, transmeton “Koha Ditore”.

Ajo humbje ka lënë Italinë në rrezik të humbasë Kupën e Botës për herë të parë pas 60 viteve dhe tensionet para ndeshjes së kthimit të hënën mbrëma (20:45) në “San Siro” në Milano janë të qarta.

Italia ishte ankuar për lojë të ashpër nga Suedia në ndeshjen e parë, përfshirë një ndërhyrje ku Leonardo Bonuccit iu thye hunda, ndërsa Suedia është ndarë e pakënaqur me lojërat psikologjike të rivalit.

Mbrojtësi i Milanit, Bonucci, me gjithë lëndimin do të jetë në dispozicion në ndeshjen e së hënës, ndërsa do të paraqitet me një maskë mbrojtëse.

“Ne jemi Italia dhe nëse kualifikohemi atëherë do të pëlqeja të thoshim se e kemi arritur këtë duke luajtur futboll. Nuk e di se çfarë loje do të jetë, por shpresoj të luhet në një frymë korrekte”, ka thënë Ventura... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

