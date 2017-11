Udhëtimi 38 mijë km nëpër tri zona kohore për një qëllim të madh

Londër, 10 nëntor (BBC) - Shtatë futbollistët e Përfaqësueses së Zelandës së Re me bazë në Britani do të udhëtojnë përreth botës në tentim për ta ndihmuar shtetin e tyre të adoptuar që të sigurojë kualifikimin në botërorin "Rusia 2018", kur të përballet me Perunë në kuadër të ndeshjeve të barazhit inter-kontinental Amerikë Jugore - Oqeani, shkruan sot Koha Ditore.

Zelanda e Re do të jetë vendase në ndeshjen e parë të barazhit, që do të luhet të shtunën (sot) në Wellington, derisa ndeshja e kthimit luhet të mërkurën në Lima. Fituesi i këtij çifti do të shkojë në Botërorin "Rusia 2018".

Më të vështira se ndeshjet do të jenë udhëtimet, sidomos për futbollistët britanikë. Për t'i zhvilluar këto dy ndeshje, ata që natyrisht luajnë për ekipet angleze, duhet të udhëtojnë 38 mijë kilometra (Britani - Zelandë e Re - Peru - Britani) dhe të kalojnë nëpër tri zona kohore...(Artikullin e plotë mund ta lexoni në numrin e sotëm të Kohës Ditore)

