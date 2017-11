Nainggolan jashtë kombëtares belge

Ylli i Romës, Radja Nainggolan ka mbetur jashtë kombëtares së Belgjikës për shkak të lëndimit.

Mesfushori është rithirrur nga Belgjika për miqësoret ndaj Meksikës e Japonisë, transmeton Koha.net.

“Nainggolan është jashtë ndeshjeve ndaj Meksikës dhe Japonisë. Ekzaminimet shtesë treguan një këputje të vogël në ijën e tij të djathtë”, thuhet në konfirmimin e kombëtares belge.

Radja Nainggolan is out for #BELMEX & #BELJAP. Extra examinations this morning showed a small rupture in his right groin. @OfficialRadja #RoadtoRussia 🇧🇪⚽️