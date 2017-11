Prishtina mposhtet në shtëpi në ndeshjen vendimtare

Prishtina është mposhtur në shtëpi nga ekipi belg Belfius Mosh-Hainau në ndeshjen vendimtare për kualifikim në fazën tjetër të FIBA Europe Cup.

Kryeqytetasit u mposhtën me rezultat 69:75, por sikur të fitonin tashmë do të ishin në fazën e ardhshme pas grupeve. Dy periudhat e para ishin në favor të vendasve, 24:21 dhe 18:16, por vendimtare ishte periudha e tretë dhe e katërt në të cilat belgët fituan bindshëm 19:22 dhe 8:16.

Më i dalluari te Prishtina ishte Dardan Berisha me 31 pikë të shënuara.

Në tabelën e këtij grupi, Prishtina tash është e dyta me 8 pikë pas pesë ndeshjeve. Po aq pikë në pozitën e parë ka Belfius Mons-Hainaut me një takim më pak të zhvilluar. I treti është Demir Insaat me tri ndeshje e me pesë pikë të fituara. I fundit është Khimik me katër pikë pas katër ndeshjeve.

Deri në fund Prishtina do të luajë edhe me Demir Insaati nga i cili u mposht në ndeshjen e shkuar 86:59.