Aguero bëhet golashënuesi më i mirë në histori të Cityt

Sergio Aguero është bërë golashënuesi më i mirë i të gjitha kohërave te Manchester City.

Argjentinasi barazoi rekordin e Eric Brookut me golin e 177-të në fitoren 3 me 0 ndaj Burnleyt, ndërsa me golin e Ligës së Kampionëve ndaj Napolit ai hyn në histori të klubit. Në këtë ndeshje City fitoi 2 me 4.

178 gola Aguero i realizoi për 264 ndeshje.

Aguero është te City që nga viti 2011 kur u largua prej Atletico Madridit.