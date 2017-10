Sahiti, trajner i kohëve të vështira për Kosovën

Gjithnjë në krah të Albert Bunjakit. Bashkëpunëtori më i afërt tashmë i ish-përzgjedhësit të Kosovës në futboll. Është ky 52-vjeçari Muharrem Sahiti, njëri prej emrave më të njohur në futbollin kosovar.

Përkrah Bunjakit, si ndihmësi i parë i tij, Sahiti ka punuar prej vitit 2009 e deri të hënën, kur Kosova e Bunjaki ndanë rrugët. Por Sahiti ka karrierë dukshëm më të gjatë te Kosova, shkruan sot Koha Ditore.

Me shumë gjasa ai do të vazhdojë ende të kryejë punë në përfaqësuese. Ai është në marrëdhënie pune me Federatën e Futbollit të Kosovës, edhe pas largimit të Bunjakit dhe së bashku me Genc Hoxhën, ndihmës i dytë i Bunjakit, pritet të udhëheqin përfaqësuesen në miqësoren e 13 nëntorit ndaj Letonisë. (Më gjerësisht mund të lexoni sot në Koha Ditore).

