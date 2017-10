Tifozja kosovare e Unitedit fiton fanellën e nënshkruar nga Herrera

Rina Asani, një tifoze e flaktë e Manchester Unitedit, ka fituar një fanellë të nënshkruar nga ylli i skuadrës Ander Herrera.

Fillimisht Unitedi kërkoi nga tifozët në Twitter të kompletojnë një fjali dhe më e preferuara, që doli të jetë ajo e asanit, do të fitonte një fanellë të nënshkruar nga Herrera.

“Ajo ndjenja kur.....”, ishte fjalia të cilën Unitedi kërkoi nga fansat që ta kompletojnë. Asani e plotësoi këtë fjali me “Ajo ndjenja kur Ander Herrera i përgjigjet postimit tënd”.

Unitedi më pas postoi sërish në Twitter duke uruar Asanin, ndërsa në postimet e saj të mëpasshme ajo shfaqi gëzimin e madh duke thënë se “nuk mund të besojë që e ka fituar fanellën e nënshkruar nga Herrera dhe se është personi më i lumtur në botë”.

Here's one better... a reply and a signed shirt coming your way! Congratulations. The @ManUtd team will be in touch. #AnderHour https://t.co/FhLmytywlB