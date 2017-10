Konfirmohen 5 të nominuarit e parë për “Topin e Artë”

France Football ka konfirmuar pesë të nominuarit e parë për “Topin e Artë” 2017.

Real Madridi përfaqësohet me dy futbollistë në listën e parë të publikuar, e ata janë Luka Modriq e Marcelo, transmeton Koha.net.

Futbollisti më i shtrenjtë në botë Neymar është në mesin e pesë të parëve të nominuar, kurse kësaj liste i janë shtuar edhe ylli i Juventusit, Paulo Dybala dhe ai i Chelseat, N’Golo Kante.

Të nominuarit e tjerë do të konfirmohen gjatë ditës së sotme, në orare të ndryshme.

