Bayerni zyrtarizon pasardhësin e Ancelottit

Carlo Ancelotti është shkarkuar javë më parë, pas humbjes që kishte pësuar ndaj PSG-së në Ligën e Kampionëve.

Bayern Munich në vend të tij ka rikthyer Jupp Heynckes, për të cilin kjo është hera e katërt që do të menaxhojë gjigantin gjerman, transmeton Koha.net.

“Jupp Heynckes do të jetë trajner i Bayernit deri në përfundim të këtij sezoni”, thuhet në konfirmimin zyrtar të Bayernit.

BREAKING: Jupp Heynckes will take over as #FCBayern head coach until the end of the season. pic.twitter.com/ZEFakBJ6Hp