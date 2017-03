Dortmundi në çerekfinale pas fitores bindëse ndaj Benficës

Dortmundi ka mposhtur Benficën në ndeshjen e dytë të 1/8 së finales në Ligën e Kampionëve për të siguruar pjesëmarrjen në çerekfinale.

Pas humbjes 1 me 0 në ndeshjen e parë, gjermanët fituan bindshëm 4 me 0 në ndeshjen e kthimit për të ecur tutje me rezultat të përgjithshëm 4 me 1.

Pierre-Emerick Aubameyang shkëlqeu me hat-trick në minutat 4’, 61’ dhe 85’. Golin tjetër për “Milionerët” e shënoi Christian Pulisiq.