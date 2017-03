Reali vazhdon sigurt drejt mbrojtjes së titullit në “Champions”

Real Madridi ka siguruar një vend në çerekfinale të Ligës së Kampionëve duke mposhtur Napolin me rezultat 3 me 1 ndërsa me rezultat të përgjithshëm 6 me 2.

Napoli si ndeshjen e parë në Bernabeu kaloi në epërsi, të cilën nuk e mbajti deri në fund. Golin për napolitanët e realizoi Mertens ndërsa në pjesën e dytë Sergio Ramos me dy gola ia siguroi epërsin Real Madridit.

Golin e fitores e realizoi Alvaro Morata në fund të takimit.

