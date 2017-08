Zyrtare: Tottenhami transferon Aurierin

Serge Aurier është përforcimi më i ri i Tottenhamit.

Përmes faqes zyrtare klubi londinez ka konfirmuar transferimin e mbrojtësit francez nga PSG-ja, transmeton Koha.net.

“Jemi të kënaqur të konfirmojmë transferimin e Serge Aurier nga Paris Saint-Germaini”, thuhet në konfirmimin e Tottenhamit.

We are delighted to announce the signing of @Serge_aurier from Paris Saint-Germain. ✍️ #WelcomeAurier pic.twitter.com/VUwvROyUK4