Kosova nuk është në Eurobasket, por mëson shumë prej tij

Një përfaqësuese me të cilën është përballur Kosova dhe një përfaqësuese me të cilën do të përballet, do të bëjnë hapjen e "Eurobasket 2017", kampionatit të 40-të të Evropës në basketboll.

Sllovenia takohet me Poloninë të enjten (sot) nga ora 12:45 në Helsinki, në ndeshjen hapëse të Eurobasketit. Sllovenia e Polonia janë në Grupin A, së bashku me Greqinë, Francën, Finlandën e Islandën, shkruan Koha Ditore.

Me Slloveninë, përfaqësuesja e Kosovës në basketboll ka luajtur dy ndeshje vjet në kuadër të eliminatoreve për Eurobasket. Sllovenia fitoi grupin dhe u kualifikua për ngjarjen më të madhe evropiane, ndërsa Kosova i humbi të gjitha gjashtë ndeshjet dhe mbeti e fundit në grup.

Në Lubjanë, Sllovenia fitoi ndaj Kosovës me shifrat 113:68, ndërsa në Mitrovicë humbja ishte më e butë, 91:81.

