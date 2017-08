Chiellini: Bonucci, një vëlla

Mbrojtësi i Juventusit, Giorgio Chiellini në një konferencë për media ka treguar se përkundër largimit, Leonardo Bonucci mbetet një shokë i ngushtë e vëlla.

Bonucci, që luajti për një kohë të gjatë me Juventusit, u largua në këtë afat kalimtar në drejtim të Milanit, transmeton Koha.net.

“Isha i sigurt se Bonucci do të qëndronte tek Juve. Është kënaqësi që jemi përsëri bashkë, me personin që kemi ndarë momente shumë të bukura dhe kemi bërë aq shumë sakrifica. Është e vështirë të shkosh në vazhdimësi me një grup të pandryshuar. Folëm me të kur u largua dhe vazhdojmë të flasim. Ai ishte më shumë se bashkëlojtar, ne mbetemi shokë dhe vëllezër”, është shprehur Chiellini, raporton Football Italia.