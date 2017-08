Celina për klubin në gjendje të mirë shëndetësore, për Kosovën me “grip”

Mesfushori Bersant Celina luajti për 90 minuta me ekipin U23 të Ipswichit kundër Sheffield Unitedit edhe pse nuk u ftua për Kosovën në dy ndeshjet kualifikuese për “arsye shëndetësore”.

Të martën [dje] ai luajti për ekipin anglez, por mungoi në stërvitjet e përfaqësueses së Kosovës për dy ndeshjet kundër Kroacisë e Finlandës, transmeton Koha.net.

Celina kishte kërkuar nga FFK-ja që të mos ftohej në përfaqësuese për shkak të një virusi, i cili nuk e ndali që të paraqitet për klubin anglez.

FULL-TIME | Town U23s 3 @SUFC_tweets 2.



Celina's late penalty miss not crucial as #itfc hold on for all three points. pic.twitter.com/Kqs0buQ5Q9