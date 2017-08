Kroacia pa Kaliniqin ndaj Kosovës

Përfaqësuesja e Kroacisë është e fokusuar vetëm për duelin kundër Kosovës, në të cilin synon të marrë pikët e plota.

Kështu ka thënë seleksionuesi i Kroacisë, Ante Çaçiq të hënën, kur edhe ekipi kroat ka nisur grumbullimin për ndeshjet eliminatore të botërorit të futbollit “Rusia 2018”, shkruan sot “Koha Ditore”. Kroacia më 2 shtator do të luajë kundër Kosovës në Zagreb, kurse tri ditë më vonë është mysafire e Turqisë, në kuadër të Grupit I eliminator.

Çaçiq ka insistuar se vetëm pas ndeshjes me Kosovën ekipi do të fokusohet për duelin me Turqinë. Sipas Çaçiqit, ndeshja në Zagreb dallon shumë prej asaj që u zhvillua në Shkodër, ku triumfoi Kroacia me rezultatin e thellë 6:0.

“Nuk ekzistojnë dy ndeshje identike, secila është e re dhe duhet të përgatitemi në këtë mënyrë, nëse duam të jemi në nivelin tonë më të mirë. Kjo ndeshje me Kosovën është e re dhe si të tillë e kuptojmë. Do të bëjmë të pamundurën që të jemi në nivel të detyrës dhe pastaj nëpërmjet cilësisë të marrim tri pikët”, është shprehur Çaçiq... (më gjerësisht lexoni sot në “Koha Ditore”)

