Zyrtare: Hadërgjonaj transferohet në Premier Ligë

Mbrojtësi shqiptar, Florent Hadërgjonaj nga sot do të jetë pjesë e Premier Ligës.

Ai sot është zyrtarizuar te Huddersfieldi nga skuadra e Ingolstadtit, transmeton Koha.net.

Hadërgjonaj është transferuar në formë huazimi me të drejtë blerje në fund të sezonit, ndërsa do të veshë fanellën me numër 33.