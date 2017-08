Tottenhami zyrtarizon Paulo Gazzanigan

Tottenham Hotspur kanë zyrtarizuar transferimin e portierit Paulo Gazzaniga nga Southampton.

Argjentinasi 25 vjeçar ka nënshkruar kontratë deri në vitin 2022 me ekipin e Spurs, dhe do të mbajë fanellën me numrin 22, transmeton kp.

Gazzaniga është transferi i dytë i Tottenham, pas Davinson Sanchez.