Hakohet Twitteri i Barcelonës, zyrtarizohet Di Maria

Në orët e hershme të së mërkurës është hakuar faqja zyrtare e Barcelonës në Twitter, me ç’rast është zyrtarizuar transferimi i yllit të PSG-së, Angel Di Maria.

“Mirëserdhe në FC Barcelona, Angel Di Maria”, ishte shkruar në faqen zyrtare të klubit katalunas, transmeton Koha.net.

Pas pak orësh Barcelona ka konfirmuar se faqja e tyre është hakuar, raporton Goal.

“Llogaritë tona janë hakuar sonte. Po punojmë që të zgjidhim problemin sa më shpejtë që është e mundur. Faleminderit për durimin”, ka shkruar Barcelona.

Meritat për këtë veprim ndaj Barcelonës e ka marr OurMine, një grup i hakerëve nga Arabia Saudite, që gjithashtu më parë kanë hakuar llogarinë e CNN-it në Facebook, llogaritë në Twitter të Netflixit, Marvelit, dhe drejtorit të Facebookut, Mark Zuckerberg.

Our accounts have been hacked tonight.

We’re working to solve the problem as soon as possible.

Thanks for your patience.