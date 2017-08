Mayweather do të fitojë 21 milionë ende pa dhënë ndonjë grusht

Boksieri amerikan Floyd Mayweather Jr. sërish i ka qëndruar besnik nofkës së tij "Njeriu i parasë". Ai vetëm nga marrëveshjet për veshje në ring për meçin e 26 gushtit do të marrë 19 milionë funte (rreth 21 milionë euro), shkruan sot Koha Ditore.

Pa dhënë asnjë grusht kundër Conor McGregorit, amerikani do të rrisë fitimet e tij.

Vetëm brekët me të cilat Mayweather do të jetë në ring do t'i sjellin shumicën e fitimit prej 19 milionë funtesh, ku ka gjashtë vende për marrëveshje sponsorizimi në to, që do t'i sjellin 11 milionë funte (12 milionë euro).

Kapela e tij fituese ka vlerë 775 mijë funte (850 mijë euro), një rrezik për këdo që të vendosë reklamën e tij, ndonëse Mayweather është favorit për të fituar shifrën.

Këto shifra astronomike tregojnë për interesimin që sjell kjo përballje, ku meçi pritet të jetë më i shtrenjti në histori.

