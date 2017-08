Bayern Munich-Leverkusen hap sot siparin e sezonit të ri të Bundesligës

Kampionet ne fuqi te Bayern Munich do të hapin te premten në mbrëmje siparin e sezonit të ri të Bundesligës 2017-2018 me ndeshjen që do të luajnë në fushën e tyre me Leverkusen.

Ndeshjet e tjera të javës së parë do të luhen të shtunën dhe të dielën.

Kalendari i ndeshjeve është:

E premte, 18 gusht:

(20.30) Bayern Munich – Leverkusen

E shtunë, 19 gusht:

(15.30) Hoffenheim – Werder Brême

Hertha Berlin – Stuttgart

Hambourg – Augsbourg

Mayence – Hanovre

Wolfsburg – Dortmund

(18.30) Schalke 04 – Leipzig

E diele, 20 gusht:

(15.30) Fribourg – Francfort

Mönchengladbach – Keln.