Stoke City tallet me Arnautoviqin në zyrtarizimin e Rodriguezit

Stoke City zyrtarisht ka transferuar anësorin e Jese Rodriguezit nga PSG-ja në formë huazimi dhe njoftimi për zyrtarizimin e tij ka marrë reagime të shumta nëpër rrjetet sociale.

Klubi me videon e zyrtarizimin e anësorit spanjoll është tallur me ish-lojtarin Marko Arnautoviq, i cili e quajti West Ham Unitedin si klub me ambicie më të mëdha se Stoke City.

Stoke vendosi që shtatlartin austriak ta zëvendësoj me një lojtar më efektiv dhe dy herë fitues të Ligës së Kampionëve me Real Madridin.

