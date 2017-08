Mbappe do t’i kushtojë PSG-së më shumë se Neymari

Raportohet se Paris Saint-Germaini ka siguruar shërbimet e yllit të Monacos, Kylian Mbappe për një çmim që mund të tejkalojë atë të Neymarit, transmeton Koha.net.

The Sunday Times raporton se, “në bazë të burimeve të afërta me negociatat, klubi me pronarët nga Katari do të shpenzojë 190 milionë euro për Mbappen nga Monaco. Megjithatë në bazë të performancave dhe bonuset që është arritur marrëveshja çmimi i Mbappes mund të shkojë mbi 222 milionë euro, çmim të cilin PSG-ja e ka paguar për Neymarin”.

Mbappe po kërkohet gjithashtu edhe nga Real Madridi e Barcelona.