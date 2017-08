Pas fitores së rëndësishme ndaj Maqedonisë, Kosova ka pësuar humbjen e parë në fazën e parakualifikimeve për Botërorin “Kina 2019”.

Përfaqësuesja kosovare është mposhtur si mysafire e Estonisë me rezultat 76 me 50, e cila tani prin në grupin C me dy fitore, këtë ndaj Kosovës dhe të parën ndaj Maqedonisë.

Kosova më 12 gusht udhëton në Shkup për përballjen me përfaqësuesen maqedonase.